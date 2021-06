Ultim'ora - Contatti in corso tra Inter e PSG: affare Hakimi in chiusura

Arrivano importanti novità sul fronte Achraf Hakimi, da settimane ormai in uscita dall'Inter e con il Paris Saint German forte da tempo di un accordo con il giocatore.

Secondo quanto riportato poco fa dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, il club parigini sta lavorando in queste ore agli ultimi dettagli per concludere l'affare. Non solo, proprio in questo momento il ds dei francesi, Leonardo, è in diretto contatto con il board dell'Inter per definire la trattativa. Insomma, la fumata bianca è sempre più vicina: Hakimi è a un passo dal diventare un giocatore del PSG, mentre l'Inter dovrebbe incassare una cifra vicina ai 70 milioni di euro.