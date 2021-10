Ultim'ora - Colpo di scena in allenamento: Inzaghi sorprende tutti

Inter: Simone Inzaghi studia varie sorprese per battere la Lazio. E oggi, giovedì 14 ottobre, ne ha mandata 'in campo' una durante l'allenamento della squadra.

Il tecnico nerazzurro avrà infatti l'intero gruppo a disposizione soltanto poche ore prima dal fischio iniziale perché i sudamericani saranno impegnati nella sfida contro il Perù (in programma nella notte di venerdì 15 ottobre). Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter potrebbe presentarsi con una formazione anomala all'Olimpico. In attacco, in attesa di comprendere le condizioni degli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa, ne parliamo qui, ci sarebbe il ballottaggio tra Hakan Calhanoglu ed Ivan Perisic alle spalle di Edin Dzeko.

In tal caso, sarà Roberto Gagliardini, che è stato provato nell'allenamento odierno, a ricoprire il ruolo da mezzala sinistra al fianco di Marcelo Brozovic e Nicoò Barella. Tante incognite per quanto concerne le corsie esterne. Denzel Dumfries ha fatto molto bene con l'Olanda e potrebbe essere confermato a destra, mentre Matteo Darmian, a sorpresa, agirebbe a piede invertito sulla fascia opposta. Nelle idee del tecnico nerazzurre ci sarebbe anche la possibilità di affidarsi a Federico Dimarco,che non ha giocato con l'Italia di Roberto Mancini, ma la sua dinamicità sarebbe molto interessante come arma da utilizzare a partita in corso. Già nei match contro Atalanta e Sassuolo, la sua predisposizione ad offendere ha mostrato di essere fondamentale per l'ottenimento dei tre punti.

Tutti i sudamericani verrebbero quindi convocati ma non schierati dal primo momento anche in vista del match di Champions League in programma contro lo Sheriff per il giorno 19 ottobre. L'Inter, infatti, in Europa è chiamata alla vittoria per non compromettere ulteriormente la qualificazione.