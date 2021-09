Ultim'ora - Clamoroso in Serie A: arriva il primo esonero!

Clamoroso in Serie A: dopo solo tre giornate è già arrivato il primo esonero.

"Il Verona esonera Eusebio Di Francesco" rilancia, tramite il suo profilo Twitter, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. I veneti hanno per ora incassato solo sconfitte (una delle quali dall'Inter, che ha rimontato il momentaneo vantaggio dell'Hellas). La giornata però potrebbe regalare ulteriori sorprese. Lo stesso Di Marzio infatti anticipa come "il Cagliari decide oggi (martedì 14 settembre, ndr) su Leonardo Semplici". I sardi hanno un solo punto in classifica come Juventus e Spezia.

Insomma: dopo appena 270' spira già il vento della rivoluzione per alcuni club.