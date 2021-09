Ultim'ora - Castrovilli, duro scontro in campo: a rischio per Fiorentina-Inter

La Fiorentina, prossima avversaria dell'Inter, impegnata oggi contro il Genoa, è in ansia per le condizioni di Gaetano Castrovilli. Il numero 10 viola dopo appena mezz'ora di gioco si è scontrato contro un palo della porta difesa da Sirigu. Apprensione per il giovane fantasista che rischia, a pochi giorni dal turno infrasettimanale, di saltare Fiorentina-Inter.

Tifosi viola dunque in apprensione per le condizioni del nazionale azzurro campione d'Europa. La seconda partita del quarto turno di campionato ha visto Castrovilli uscire dal campo dopo un duro scontro. Castrovilli sul finire del primo tempo, nel tentativo di arrivare su un cross, è scivolato sul terreno bagnato dalla pioggia ed ha urtato contro un montante. Il colpo è parso piuttosto violento - ad altezza dell'arcata costale - ed ha costretto la Fiorentina ad un cambio forzato.

La nota positiva è che Castrovilli è uscito deambulando spontaneamente, anche se le condizioni sono da valutare in maniera più approfondita.