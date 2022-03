ULTIM’ORA – Capienza stadi al 100%, c'è la data

Capienza Stadi al 100% ci siamo.

Dal primo aprile gli stadi e tutti gli impianti sportivi, anche quelli al chiuso come i palazzetti, saranno accessibili per il 100% della capienza. È questo quanto incluso nel decreto che il Consiglio dei Ministri approverà e che sarà spiegato dal premier Mario Draghi in una conferenza stampa con il ministro della salute Roberto Speranza.

Come si legge su gazzetta.it il via libera all’apertura a pieno regime per gli stadi si avrà nel weekend del 2 e 3 aprile che vede in calendario il derby d’Italia Juventus-Inter all’Allianz Stadium di Torino.

Per accedere allo stadio, sempre come riportato sul sito della “rosea”, basterà il green pass base, vale a dire quello ottenibile con un tampone a differenza di quello rafforzato che prevede l' avvenuta guarigione da covid-19 o l’aver effettuato il vaccino. Il green pass rafforzarto sarà ancora richiesto per quanto riguarda l’accesso ai palazzetti.

Grazie a una deroga che sarà firmata dalla sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali il ritorno al 100% si avrà anche per la partita in programma a Palermo il 24 marzo tra l’Italia e la Macedonia del Nord valevole per i playoff al mondiale del Qatar,