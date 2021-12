ULTIM'ORA (C&F) - Indagini plusvalenze: perquisita la sede dell'Inter

Proseguono le indagini relative al caso delle plusvalenze che sta coinvolgendo diversi club di serie A.

Oggi, secondo quanto riportato dalla redazione di Calcio e Finanza, ci sarebbe stato anche un episodio riguardante la società nerazzurra. La Guardia di Finanza infatti, nell'ambito di un'indagine della procura di Milano, ha perquisito la sede dell'Inter. Lo scopo era quello di acquisire la documentazione relativa a dei trasferimenti di giocatori. "Si stanno facendo accertamenti su plusvalenze pari a circa 90 milioni relative a due annualità, 2017/18 e 2018/19, per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni anche delle giovanili. ".

L'indagine, per false comunicazioni sociali, è carico di ignoti, e al momento non ci sarebbe nessun indagato. Negli esercizi interessati le plusvalenze hanno inciso per circa il 10% dei ricavi. Si tratta di operazioni inerenti alla cessione dei diritti pluriennali di giocatori di fascia medio bassa o di calciatori delle giovanili. Il valore di questi potrebbe essere stato sopravvalutato, con lo scopo di "abbellire" i conti della società in riferimento a quegli anni.