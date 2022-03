ULTIM'ORA - Bologna-Inter, ufficiale la data del recupero

Inter, finalmente si ha l'ufficialità del recupero del match contro i rossoblù.



La partita Bologna-Inter si giocherà mercoledì 27 aprile 20222. Ancora non è ufficiale l'orario.



Ecco l'elenco delle altre partite da recuperare e dove saranno trasmesse.



Udinese-Salernitana (Dazn) mercoledì 20 aprile

Fiorentina-Udinese (Dazn-Sky) mercoledì 27 aprile

Salernitana-Venezia (Dazn) mercoledì 27 aprile

Bologna-Inter (Dazn-Sky) mercoledì 27 aprile

Atalanta-Torino (Dazn) mercoledì 11 maggio (data che potrebbe subire variazioni in relazione dell'andamento dell'Atalanta in Europa League)

Gli orari di tutte le gare saranno comunicati successivamente.