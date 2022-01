ULTIM'ORA - Bologna, altri 4 positivi prima dell'Inter: i nomi

ULTIM'ORA - C’è un’altra partita da considerare a rischio in Serie A. Si tratta proprio di Bologna-Inter, visto che i padroni di casa devono fare i conti con quattro nuove positività al Covid. Che si aggiungono a quelle di Hickey, Viola, Dominguez e Molla. Il Bologna ha reso noti i nomi: oggi sono positivi Medel, Santander (bloccato in Paraguay), Van Hooijdonk e Vignato. La squadra di Mihajlovic gioca in casa e non deve quindi andare in trasferta lasciando la regione, però 8 calciatori positivi sono tanti. E soprattutto quattro nuovi casi a 24 ore dalla gara. Se la Lega, come sembra, non intende rinviare nessuna partita, allora la decisione sarà dell’Asl. Qui tutte le partite a rischio con aggiornamenti live.

IL COMUNICATO – “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.

Tra i nerazzurri ricordiamo che a contrarre il Covid sono stati Cordaz, Satriano ed Edin Dzeko, che domani in ogni caso non saranno della partita e sono attualmente a rischio anche per la successiva, in casa contro la Lazio.