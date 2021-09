Ultim'ora - Avete sentito Marotta? Le parole che fanno impazzire i tifosi

"Siamo in trattative a buon punto per prolungare il contratto di Lautaro Martinez come anche con altri giocatori. Siamo fiduciosi, non ci sono problemi sulle situazioni contrattuali".

Parole (e musica per le orecchie) di Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter. L'ad è intervenuto, questa sera (martedì 7 settembre, ndr), su Sky Sport parlando del futuro del Toro, giocatore chiave nella rosa di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi era trapelato come l'accordo, insieme all'attaccante argentino e al suo procuratore Alejandro Camano, fosse stato raggiunto sulla base di sei milioni di euro a stagione fino al 2026. Qui potete trovare l'approfondimento che abbiamo fatto nei giorni scorsi.

Marotta ha poi parlato della dirigenza italiana: "Se dietro le quinte c’è una squadra forte,evidentemente il grande problema diventa piccolo.Ho collaboratori come Ausilio e Baccin molto forti, tutta la squadra. Siamo riusciti a ricompattare l’ambiente che agli altri e da fuori poteva sembrare al limite del disfattismo”. Oltre all'area sportiva - che ha centrato l'incredibile cifra di ricavi dal calciomercato - non può poi essere dimenticata anche quella amministrativa: "Complessivamente, quindi, i nuovi accordi dovrebbero permettere al club nerazzurro di triplicare i ricavi dal punto di vista degli sponsor legati alla maglia, con una crescita di circa il 245%". Questo è quanto riferito sul proprio portale ufficiale dalla redazione di Calcio & Finanza. Insomma, dopo mesi di difficoltà di bilancio, gli sponsor hanno dato una mano consistente. Di questo, ne avevamo parlato anche noi in precedenza