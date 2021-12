ULTIM'ORA, arrivato il risultato dei tamponi della squadra: 3 positivi

Ultim'ora, l'esito dei tamponi della squadra ha dato esito positivo per tre giocatori.

Dopo essere rientrati alla Pinetina, nella giornata di ieri, in cui c'è stato anche il primo allenamento, anche se in maniera singola, i giocatori si sono sottoposti ai tamponi di rito e, sfortunatamente, tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di Edin Dzeko, Martin Satriano e Alex Cordaz, come riportato dalla società attraverso un comunicato ufficiale di seguito riportato: "FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri".

Brutte notizie, dunque, per Simone Inzaghi che, in vista della trasferta di Bologna, dovrà rinunciare a tre giocatori, soprattutto ad Edin Dzeko che, in un periodo duro come quello che si appresta ad affrontare l'Inter, avrebbe fatto comodo, soprattutto perchè Lautaro Martinez è al momento diffidato ed un eventuale cartellino giallo potrebbe farlo mancare per una delle partite del tour de force.