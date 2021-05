Ulivieri, stoccata su Conte: "Mi ha stupito. Una volta il mio presidente mi disse..."

Renzo Ulivieri non le manda a dire. L'esperto tecnico, ora presidente dell'associazione di categoria, ha parlato a firenzeviola del cambio in panchina all'Inter: "La scelta di Inzaghi era la più logica per l'Inter, per dare continuità al gioco, ma mi ha stupito più Conte".

Il motivo è presto detto: "Io ho avuto grandi presidenti come Mantovani e una volta che non ero convinto del mercato mi disse "io sono mai intervenuto nelle formazioni? No. E allora lei può dirmi solo il ruolo, altrimenti viene con me prende chi vuole ma ci mette i soldi".