UFFICIALE - Vergani ceduto a titolo temporaneo al Bologna

L'Inter del futuro prende forma non solo per quanto concerne i tasselli da inserire in prima squadra, bensì anche per le future leve che un domani potrebbero avere il privilegio di indossare la maglia nerazzurra con i "grandi".

Uno di questi è Edoardo Vergani, attaccante che nel settore giovanile si è distinto particolarmente per le sue prestazioni e che è stato notato soprattutto dal Bologna che ha deciso di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato ufficiale del club di Via della Liberazione:

"MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani al Bologna FC: l'attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblu". Per quanto concerne una futura recompra, l'Inter per riportare a Milano Vergani godrebbe di una sorta di corsia preferenziale.