UFFICIALE: uno degli ultimi eroi del Triplete si ritira. Arriva l'annuncio

UFFICIALE: Goran Pandev concluderà la stagione al Parma, salvo poi ritirarsi.

L'attaccante della Macedonia del Nord classe '83 ha rilasciato una lunga intervista a 'IlSecoloXIX' nel corso della quale ha annunciato che questa volta sarà la sua decisione definitiva: "Forse - ha detto - avrei dovuto farlo già dopo l'Europeo, ma volevo chiudere davanti ai tifosi del Genoa, al nostro pubblico, ci tenevo".

A fine gennaio, però, la decisione di lasciare il Genoa per concludere l'annata al Parma: "Sentivo che non c'era più bisogno di me e avevo due scelte: smettere o andare a divertirmi altrove. Quando sono andato in sede e ho visto gente felice che andasse via ho capito che era giunto il momento di andare. Ero dispiaciuto, ma ho capito che era finita. Quando ho detto della chiamata del Parma a Zarbano, Spors e agli altri dirigenti, nessuno mi ha detto 'rimani, aiuta i ragazzi'. Mi hanno detto: 'Se hai deciso di andare, vai'. Si vedeva che erano contenti e ho voluto togliere il disturbo".



Pandev ha poi confermato che non prenderà parte alla sfida Italia-Macedonia del Nord, spareggio del prossimo 24 marzo: "No, non ci sarò". Goran è uno degli ex eroi del Triplete, scritto e fissato nella storia dell'Inter al pari di altri illustri colleghi. Era uno degli ultimi baluardi ancora in attività di quella gloriosa vecchia guardia, insieme a Maicon (che gioca tra i Dilettanti) e a Mario Balotelli, protagonista ora in Turchia..