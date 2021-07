UFFICIALE - Tre giovani della Primavera convocati da Inzaghi positivi

Inizia nel peggiore dei modi il ritiro ad Appiano Gentile per tre giovani della Primavera nerazzurra aggregati alla prima squadra. Infatti, come comunicato dal sito ufficiale della società nerazzurra, i ragazzi sarebbero risultati positivi al Covid-19 e pertanto sono, al momento, in isolamento fiduciario.

Ecco il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che tre ragazzi della Primavera, che sarebbero dovuti essere aggregati alla Prima Squadra, sono stati trovati positivi ai controlli preventivi effettuati dal Club prima del ritiro. I tre ragazzi sono già in isolamento fiduciario presso la proprie abitazioni"

Intoppo per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di tre calciatori per questo ritiro, che già vede la rosa nerazzurra spoglia dei titolari. Ai tre giovani coinvolti un augurio di pronta guarigione e di un pronto ritorno in campo..