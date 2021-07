UFFICIALE- Suning, Zhang Jindong si dimette: designato il sostituto

Arrivano importanti novità dalla Cina sulla questione Suning. Come riportato da Calcio Finanza, Zhang Jindong ha dato le dimissioni dalla presidenza di Suning.com. Il padre del patron nerazzurro Steven resterà comunque presidente onorario della società ma non avrà più diritto di voto e oneri all'interno del consiglio d'amministrazione.

Il colosso cinese sta vivendo un periodo complicato dal punto di vista economico e nelle scorse settimane aveva ceduto il 17% delle quote a un gruppo di investitori, sia privati che esponenti del governo cinese per provare a migliorare la questione.

Con l'addio di Zhang Jindong la carica di presidente è stata presa, in attesa delle nuove elezioni, da Ren Jun, membro del Consiglio d’Amministrazione di Suning Commerce Group, dove ricopriva anche il ruolo anche di vice presidente e segretario del board. Un profilo molto noto anche all’Inter, in quanto è un membro del consiglio di amministrazione nerazzurro.

La presidenza di suning.com, potrebbe tornare in futuro nuovamente alla famiglia Zhang. Il comunicato afferma che Zhang Jindong ha candidato il figlio Zhang Kangyang (Steven Zhang) come direttore non indipendente. I candidati saranno in tutto quattro e verranno presentati alla quarta assemblea generale straordinaria della Società nel 2021 per l’elezione che si svolgerà con il sistema di voto cumulativo.