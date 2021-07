UFFICIALE- Suning ha un nuovo presidente. Cambia il ruolo di Zhang

Rivoluzione in casa Suning dopo le dimissioni di Zhang Jindong dalla presidenza avvenute le scorse settimane in seguito alla cessione del 16,96% delle azioni a un consorzio pubblico-privato che comprende grandi gruppi come Alibaba, Midea, Haier e Xiaomi per 1,36 miliardi di dollari con lo scopo di far risollevare le sorti dell’azienda con sede a Nanchino colpita duramente dalla crisi causata dalla pandemia del Covid-19.

La presidenza era stata affidata momentaneamente a Ren Jun, membro del consiglio di amministrazione (e del cda dell'Inter), ma oggi è stato nominato ufficialmente dal consiglio d'amministrazione il nuovo presidente dell'azienda.

Il colosso cinese ha comunicato ufficialmente nella giornata odierna che l’assemblea degli azionisti di quest’oggi ha nominato Huang Mingduan, nuovo presidente del comitato strategico del settimo Consiglio di Suning Tesco. Niente da fare per Steven Zhang che era tra i candidati. L’assemblea degli azionisti ha inoltre approvato i nuovi membri del CdA: Huang Mingduan, Xian Handi, Cao Qun e il presidente dell’Inter come amministratori non indipendenti del settimo consiglio di amministrazione della società.

Sono state approvate anche la proposta di modifica dello statuto dell'azienda e la “Proposta di Rielezione del Comitato Speciale del Settimo Consiglio di Amministrazione della Società”. Adesso bisognerà vedere se questo nuovo asset dell’azienda avrà ripercussioni anche nel mondo Inter.