UFFICIALE - Sebastiano Esposito in prestito alla Spal

Prima esperienza da professionista lontano da Milano e dall'Inter per Sebastiano Esposito. Il classe 2002, dopo essere cresciuto nel vivaio nerazzurro, farà esperienza in prestito in Serie B con la maglia della Spal.

A rendere noto il tutto con un comunicato ufficiale è stato proprio il club ferrarese che sul proprio sito ha scritto: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito".

L'attaccante dunque si aggregherà al club in cui milita anche il fratello Salvatore. Ad oggi, con la casacca interista Esposito vanta un titolo Nazionale con l'Under 17, una Supercoppa di Categoria nella stagione 2018/2019 e i debutti in Europa League e Champions League rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. L'esordio in Serie A infine, è arrivato il 26 ottobre 2019 contro il Parma.