UFFICIALE, salta Bologna-Inter: l'Ausl blocca gli emiliani

Ufficiale, la partita Bologna-Inter di domani non si giocherà.

Dopo le parole di qualche ora fa del direttore generale dell'Ausl di Bologna che aveva paventato la possibilità che venissero sospese tutte quante le attività sportive, arriva la conferma, come riportato da TMW, con l'ufficialità: la partita di domani allo stadio Dall'Ara non si giocherà. Dal canto suo, l'Inter, era già partita alle 18:20 verso il capoluogo emiliano e, domani, dovrebbe scendere in campo regolarmente.

Se ci fosse questa eventualità, ci sarebbe la vittoria per 0-3 a tavolino per l'Inter, ma come accaduto con il precedente della passata stagione con Juventus-Napoli, ci potrebbero essere dei ricorsi che ribalterebbero la situazione. La situazione è in continuo divenire e vedremo come evolverà.