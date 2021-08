UFFICIALE: rottura del legamento collaterale per Thuram e 2 mesi fermo

Aveva tanto desiderato di vestire la maglia dell'Inter e di venire in Italia, luogo in cui suo padre è stato un grande del nostro calcio, ma un infortunio ha fermato il trasferimento. Adesso c'è anche l'ufficialità dell'esito dell'infortunio accorso a Marcus Thuram: rottura del legamento collaterale e due mesi ai box che, di fatto, ne hanno vanificato il passaggio in nerazzurro.

La sfortuna ha colto il francese che è stato davvero molto vicino al passaggio alla squadra di Simone Inzaghi in questa sessione di mercato, in un momento in cui si avevano grosse difficoltà a chiudere per 'argentino Joaquin Correa della Lazio che, adesso, sembra essere nuovamente il nome tornato in auge nei desideri interisti.

Un giocatore di valore che dovrà stare fermo per un paio di mesi prima di poter ritornare a calcare il campo da gioco. Chissà che, quella tra Thuram e l'Inter, non sia soltanto una trattativa rimandata di qualche, visto che le caratteristiche del giocatore ed il potenziale sono di quelli importanti e che fanno al caso della squadra nerazzurra.