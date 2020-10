UFFICIALE: Radu e Gagliardini finalmente negativi al Covid

Notizie confortanti dall'infermeria per Antonio Conte. Finalmente, dopo essere stati fuori a causa del Covid-19, Ionut Radu e Roberto Gagliardini sono risultati negativi all'ultimo tampone e possono tornare a disposizione del tecnico leccese.

Già oggi in conferenza stampa Conte si era augurato di poter recuperare qualcuno, dopo aver avuto il via libera per Young, e questa bella notizia cade a fagiolo, per far rifiatare qualcuno.

Adesso, tra i contagiati, rimane solo Milan Skriniar, ancora in Slovacchia, per cui ci si augura di avere a breve delle ottime notizie.