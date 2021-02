Ufficiale: nuova avventura per Cordoba: “Sarò sempre legato all’Inter”

Il Venezia ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale l’ingresso nel management dell’ex Inter Ivan Ramiro Cordoba. Il colombiano entrerà in società in qualità di socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva.

L’ex difensore nerazzurro ha subito rilasciato alcune dichiarazioni importanti in conferenza stampa, dicendosi emozionato per la nuova avventura e ringraziando in particolar modo l’Inter:

"Per me è un piacere enorme e un onore essere qua. Sono emozionato perché questo è un passo importante che ho fatto, ci credo con tutto me stesso. Ringrazio prima di tutto il presidente perché mi ha dato la possibilità di mettere a disposizione del suo club la mia esperienza. Il Venezia ha una mentalità forte ed è ciò che mi ha spinto ad entrare in questo progetto. Un progetto serio, con basi solide, dove quello che si dice dopo si fa. So che nella mia vita sarò sempre legato all’Inter per ovvi aspetti e non smetterò di ringraziarli. Il mio arrivo qui lo paragono a quando arrivai a Milano: tanta emozione per una sfida bella e importante.



"Sono convinto che lavorando insieme, in sintonia e parlando chiaro, possiamo raggiungere tutti gli obiettivi. La cosa più importante è mantenere questa forza di squadra, questa unione. Tutti i ragazzi che si sentono importanti, anche quelli che non possono scendere in campo perché infortunati. Io ho visto nel Venezia la serietà e la coerenza su quello che si dice e su quello che si fa, e questo mi dà la consapevolezza che qui si lavora per qualcosa di importante".