UFFICIALE: Napoli, i convocati di Spalletti: tornano Ounas e... Due big

Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida con l'Inter.

Il recupero di Ounas dopo i problemi legati al Covid e i ritorni di Koulibaly e Anguissa. L'obiettivo resta tornare in Champions League, ma lo scudetto è possibile se davvero il Napoli batte l'Inter e torna in vetta, trasformando il campionato "in una figata” come dichiarato in conferenza stampa dal tecnico Luciano Spalletti (qui il focus sulla sua sfida da ex). La sfida si giocherà alle 18 al Maradona e sarà diretta dall’arbitro Doveri.

Portieri: Ospina, Meret, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano