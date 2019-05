UFFICIALE: Luciano Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter

"FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme".

Questo il comunicato con il quale la società avverte che il tecnico toscano è stato esonerato.

Ora si attende l'annuncio del nuovo allenatore.