Ufficiale: lesione al bicipite femorale per S.Ramos. Ecco i tempi di recupero

Pochi minuti fa, il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del capitano, Sergio Ramos, uscito anzitempo per infortunio durante il match di Nations League tra Spagna e Germania.

Come indicato dalla societa madrilena sul proprio sito, nella giornata odierna il difensore blancos si è sottoposto ad esami strumentali, i quali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Secondo quanto riportato dalla testata As, da sempre molto vicina al Real Madrid, il giocatore dovrebbe star fuori almeno per 10 giorni, saltando dunque il match di campionato contro il Villareal e, soprattutto, la gara di Champions League contro l'Inter, in programma martedì prossimo.