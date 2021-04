UFFICIALE: la UEFA apre un'indagine su Ibrahimovic

La UEFA apre ufficialmente un'indagine su Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese, infatti, avrebbe acquistato delle quote di una società di scommesse e per questo l'organo internazionale, vuole vederci chiaro.

Come fatto sapere attraverso una nota ufficiale da Nyon: "In conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato oggi per condurre un'indagine disciplinare su una potenziale violazione della UEFA Regolamento disciplinare di Zlatan Ibrahimovic per presunto interesse finanziario in una società di scommesse".

L'art. 31 sopra menzionato, così recita: "Il Comitato Esecutivo UEFA, il Presidente UEFA, il Segretario Generale UEFA e gli organi disciplinari possono incaricare ispettori etici e disciplinari di condurre indagini, da soli o in collaborazione con altri UEFA o non organismi UEFA".