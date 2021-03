UFFICIALE - La Serie A rinvia a data da destinarsi Inter-Sassuolo

Le quattro positività al covid del gruppo squadra dell'Inter (Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan De Vrij e Mattias Vecino) hanno fatto scattare l'allarme, costringendo l'ATS di Milano a mettere in quarantena i giocatori nerazzurri e di conseguenza impedendo alla capolista di giocare contro il Sassuolo nel match di campionato in programma sabato sera.

Pochi minuti fa, è arrivata anche l'ufficialità, da parte della Lega Serie A, del rinvio del match tra i nerazzurri e la squadra emiliana. Al momento non è stata comunicata una data per il recupero, ma è verosimile credere che la stessa possa cadere il prossimo 7 aprile, giorno in cui andrà in scena il recupero della terza giornata di campionato tra Juventus e Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega:

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Inter-Sassuolo, programmata sabato 20 marzo alle 20.45 e valida per la 9a giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim".