UFFICIALE- L’Uefa apre un’inchiesta su Juve, Real Madrid e Barcellona

L'Uefa ha ufficialmente aperto una inchiesta disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus in merito all'adesione al progetto della Superlega. A renderlo noto è stata la stessa Uefa attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

I tre club sono attualmente gli unici ancora ufficialmente rimasti dentro al progetto e nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un accordo con la Uefa rischierebbero l’esclusione non solo dalle competizioni europee ma anche dalle rispettive legge nazionali:

“In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Superlega. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito”