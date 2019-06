UFFICIALE - L'Inter rinnova una partnership: accordo fino al 2022

L'Inter ha comunicato ufficialmente il rinnovo della partnership con Locauto Rent fino al 2022.

La nota del club: "FC Internazionale Milano e Locauto Rent, società italiana leader del noleggio auto, annunciano di aver rinnovato l'accordo di partnership fino al 2022. Due realtà unite da valori e caratteristiche comuni, come la volontà di affermarsi ai più alti livelli, che ha portato a una crescita costante nei risultati. Ma anche la cura dei dettagli, il rispetto verso il proprio cliente/tifoso, la voglia di proporsi come realtà innovative e la visione per il futuro. Il rinnovo di partnership con l'upgrade a Premium Partner, permette di contare su ulteriori assets rispetto a quelli già previsti nel primo triennio. Tra le più importanti novità, la possibilità di Locauto Rent di essere Match Sponsor per una partita di campionato e l'utilizzo di un Brand Ambassador selezionato tra i calciatori dell'Inter".