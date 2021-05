UFFICIALE: Juventus, esonerato Pirlo. Allegri pronto a tornare

Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Juventus, al suo posto c’è Massimiliano Allegri. La vittoria in finale di Coppa Italia e la qualificazione in Champions League all’ultima giornata non sono bastate all’ex centrocampista, che in precedenza aveva vinto anche la Supercoppa Italiana contro il Napoli. La Juve ha deciso di cambiare riprendendo Allegri e ora è ufficiale l’esonero di Pirlo.

Così la Juve ha annunciato l’addio di Pirlo, che aveva ancora un anno di contratto: “Dopo una stagione termina l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Grazie di tutto, Andrea!”.