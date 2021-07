UFFICIALE- Joao Mario non è più un calciatore dell’Inter: il comunicato

L’avventura di Joao Mario con la maglia dell’Inter è giunta ufficialmente ai titoli di coda. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Il centrocampista portoghese ha ufficialmente rescisso il contratto con l’Inter con un anno di anticipo rispetto al previsto. Ecco di seguito il comunicato interista: “MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club”.

Accordo raggiunto tra le parti dopo l’incontro in sede tra il centrocampista portoghese, il suo agente Federico Pastorello e la dirigenza. La risoluzione del contratto era l’unica soluzione possibile per far concretizzare il trasferimento di Joao Mario al Benfica a causa della clausola che non consentiva il trasferimento del giocatore ad altre squadre portoghesi. Il classe '93 svolgerà entro i prossimi giorni le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà fino al 2025 al club lusitano.