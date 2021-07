UFFICIALE- Inter Primavera, Madonna ai saluti. Già scelto il suo sostituto

La notizia era già nell’area ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Armando Madonna non è più l’allenatore dell’Inter Primavera. Dopo tre stagioni alla guida della squadra, il tecnico Lombardo non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo. A comunicare l’addio è stata la società nerazzurra attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in cui ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto:

“MILANO – FC Internazionale Milano desidera ringraziare Armando Madonna per il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla guida dell’Inter Primavera. Al tecnico di Alzano Lombardo va un sincero in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”.

L’ultima stagione di Armando Madonna alla guida dell'Inter Primavera si è chiusa con la sconfitta in semifinale scudetto contro l’Empoli. Al suo posto è pronto Christian Chivu, reduce anch'esso da una semifinale persa contro il Genoa nella final four del campionato di Under 18.