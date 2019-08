UFFICIALE - Inter Lecce, l'AIA cambia l'addetto al VAR

A poche ore dal fischio d'inizio di Inter Lecce l'AIA, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che vi sarà un cambio: Paolo Mazzoleni sostiruirà Gianluca Aureliano al VAR.

"Si comunica che Gianluca Aureliano, designato come VAR per la gara Inter - Lecce, valida per la prima giornata del Campionato di serie A 2019-2020, in programma lunedì 26 agosto 2019, sarà sostituito dal collega Paolo Mazzoleni".



INTER – LECCE h. 20.45

LA PENNA

GIALLATINI – PRENNA

IV: VOLPI

VAR MAZZOLENI

AVAR FIORITO