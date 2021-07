UFFICIALE- Inter, fissata nuova amichevole. Ecco dove vederla

Prosegue la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi alla prossima stagione. Dopo non aver preso parte alla Forida Cup a causa della delicata situazione sanitaria, i nerazzurri hanno dovuto riorganizzare le amichevoli. Ieri è andato in scena un allenamento congiunto con la Pergolettese, club di Lega Pro, terminato sul risultato di 8-0 per l’Inter con ancora in evidenza il giovane attaccante uruguaiano Satriano autore di una doppietta come Pinamonti e Darmian. In rete anche Roberto Gagliardini e il giovane centrocampista Nunziatini.

Come comunicato dallo stesso club attraverso una nota pubblicata sul proprio sito il prossimo impegno amichevole della banda di Simone Inzaghi è in programma il prossimo mercoledì 28 luglio contro il Crotone, club appena retrocesso in Serie B.

Il match andrà in scena alle ore 18:00 al Suning Training Centre di Appiano Gentile e sarà visibile in diretta su Sky Sport e in differita su Inter TV alle 24.00. Sui canali ufficiali nerazzurri sarà possibile seguire la giornata con aggiornamenti, foto e video.

Sarà un nuovo test per Simone Inzaghi di provare i suoi nuovi giocatori, questa volta in modo un po’ più serio rispetto alle occasioni precedenti. Il tecnico potrà contare anche su Romelu Lukaku, rientrato dalle vacanze ieri dopo l’Europeo con il suo Belgio.