UFFICIALE - Il colosso asiatico sarà un nuovo sponsor dell'Inter

Lenovo, colosso asiatico dell'Hi-Tech, sarà il nuovo nuovo Global Technology Partner.

La nota del club

L'Inter è una delle squadre più seguite in Italia e nel mondo e il Club è appena entrato in una nuova era. La casa dell'Inter, lo stadio di San Siro, è uno dei più grandi e dei più iconici stadi del calcio europeo, ed è qui che il nome 'Lenovo' sarà visto da complessivamente un milione di spettatori e comparirà inoltre sul retro delle divise da allenamento della squadra nel corso della stagione.

L'accordo di sponsorizzazione con Lenovo, uno dei fornitori di soluzioni tecnologiche più importanti del mondo, fornirà a FC Internazionale Milano servizi tecnologici intelligenti come server, archivi e soluzioni software Lenovo, nonché PC, computer portatili e tablet per gestire le grandi quantità di dati generate dall'interazione del Club con i tifosi e gli appassionati di calcio. Questo consentirà all'Inter di digitalizzare e organizzare gli archivi storici e i documenti attuali affinché i tifosi possano accedere più facilmente ai dati ovunque e in qualsiasi momento. Il team Servizi Professionali di Lenovo si assicurerà che i sistemi dell'Inter funzionino a piena capacità per i prossimi cinque anni.

Il primo appuntamento di Lenovo in qualità sponsor dei Nerazzurri sarà il ritiro pre-stagionale, seguito dalla tournée estiva a Singapore e in Cina.

"Condividendo i valori fondamentali di prestazioni massime, innovazione, diversità e inclusione, è stato naturale per Lenovo e FC Internazionale Milano dare vita a questa partnership", ha dichiarato Gianfranco Lanci, Presidente Corporate e Chief Operating Officer di Lenovo. "La storia centenaria dell'Inter, la prestigiosa serie di titoli e di vittorie e la centralità dei valori condivisi rende il club un partner ideale per Lenovo. Con la tecnologia intelligente della nostra ampia gamma di offerte, possiamo aiutare l'Inter a interagire con i tifosi e gli appassionati e a offrire loro un'esperienza ancora migliore in termini di accesso alle informazioni e di intrattenimento".

"Siamo felici che uno dei principali marchi tecnologici del mondo abbia scelto di entrare nell'industria del calcio mondiale assieme all'Inter", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello. "Grazie alle eccellenti competenze tecnologiche di Lenovo, questa partnership stimolerà l'innovazione e la ricerca delle più alte prestazioni in questa nuova era per l'Inter".