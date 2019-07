Ufficiale il calendario del pre campionato nerazzurro, date e orari

Con un comunicato ufficiale sul sito della società è stato reso noto il calendario della pre season nerazzurra. "La stagione 2019/2020 ha preso il via con il ritiro di Lugano nel quale è impegnata la Prima Squadra. Una settimana di lavoro che si concluderà domenica 14 con il primo appuntamento stagionale: la Casinò Lugano Cup allo stadio di Cornaredo. Poi la squadra partirà per il Tour in Asia, con le tappe a Singapore, Nanchino e Macao e le sfide di prestigio con Manchester United, Juventus e Psg. Ma l'estate dell'Inter si arricchirà di importanti sfide internazionali anche in Europa, con i match contro Tottenham e Valencia.

Domenica 14 luglio - ore 17.30

INTER vs LUGANO (Casinò Lugano Cup) - Lugano, Stadio di Cornaredo



Sabato 20 luglio - ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs MANCHESTER UNITED (International Champions Cup) - Singapore, National Stadium



Mercoledì 24 luglio - ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs JUVENTUS (International Champions Cup) - Nanchino, Olympic Sports Center



Sabato 27 luglio - ore 13.36 (ora italiana)

INTER vs PARIS SAINT-GERMAIN (International Super Cup) - Macau Taipa Olympic Sports Center

Domenica 4 agosto - ore 16.00 (ora italiana)

INTER vs TOTTENHAM (International Champions Cup) - Londra, Tottenham Hotspur Stadium



Sabato 10 agosto - ore 21.30

INTER vs VALENCIA (bwin Trofeo Naranja) - Valencia, Stadio Mestalla