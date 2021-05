UFFICIALE, il Barcellona annuncia il suo prossimo attaccante

Il Barcellona, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha annunciato il nuovo acquisto che era già nell'aria da tempo e per cui mancava soltanto la firma sul contratto.

Infatti, il Kun Aguero è ufficialmente un giocatore del Barcellona. Il club catalano ha acquistato le prestazioni dell'attaccante argentino a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel giugno 2021, dal Manchester City.

El Kun, in Premier, è stato un giocatore che ha lasciato il segno, diventando non solo il miglior marcatore del Citizens, ma anche il miglior marcatore straniero della storia del torneo e il quarto in assoluto.