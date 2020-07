Ufficiale: Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il comunicato nerazzurro

Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore nerazzurro. Inter e Real Madrid hanno ufficializzato poco fa il trasferimento a titolo definitivo del giocatore attraverso i propri canali. L’esterno ha già sostenuto le visite mediche e firmato il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 5 anni. Operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus, per uno dei migliori giovani talenti in circolazione.

Il classe '98 sarà a disposizione di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale pubblicato sul sito nerazzurro:

"Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025".