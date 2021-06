UFFICIALE - Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo del Tottenham

L'annuncio era nell'aria e nel pomeriggio odierno è arrivata anche l'ufficialità: Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo del Tottenham; e almeno sulla carta inizierà a lavorare per il club londinese dal prossimo 1 luglio. L'ex manager della Juventus si occuperà della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive degli Spurs.

Paratici ha anche rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Sono emozionato per questa fantastica opportunità, e voglio ringraziare il club e il presidente Levy per aver creduto in me. Il Tottenham è uno dei migliori club d'Inghilterra e dell'Europa, con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso in questa nuova avventura, e insieme al management lavorerò per scrivere nuovi capitoli di successo nella storia di questo club".