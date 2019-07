UFFICIALE - Esposito rinnova con l'Inter fino al 2022

L'Inter guarda al futuro rinnovando il contratto a Sebastiano Esposito, giovane promessa del calcio italiano, già protagonista assoluto nelle giovanili nerazzurre.

La nota del club

"FC Internazionale Milano comunica il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 30 giugno 2022. All'Inter dal 2014, nella stagione appena conclusa l'attaccante di Castellammare di Stabia è stato protagonista con 31 gol in 38 presenze, una tripletta nella finale del Campionato Under 17, una doppietta nella Supercoppa Under 17 e nella semifinale Primavera.



Riferimento per l'Under 17 nell'Europeo, Esposito con l'ingresso in campo nel match contro l'Eintracht Francoforte è diventato il più giovane debuttante nerazzurro nelle competizioni europee considerando Coppa Uefa/Europa League e Champions League (16 anni 255 giorni)".