UFFICIALE - Dimarco in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona

Non c'è solo il mercato in entrata al centro dei pensieri della dirigenza di Via della Liberazione. L'Inter infatti, dopo aver definito la separazione con Borja Valero e Tommaso Berni, quest'oggi ha piazzato un altro esubero.

Si tratta di Federico Dimarco, esterno difensivo ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona di Ivan Juric. Questo il comunicato diffuso quest'oggi dall'Inter:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco alla società Hellas Verona FC, con diritto di opzione a favore di quest’ultima". A Dimarco vanno gli auguri della redazione di Inter Dipendenza per l'evolversi della propria carriera.