UFFICIALE - Diego Godìn è un nuovo giocatore del Cagliari

L'estate scorsa era arrivato all'Inter a parametro zero quasi in punta di piedi. Durante l'esperienza in nerazzurro ha battagliato con il giovane Alessandro Bastoni per un maglia da titolare, con quest'ultimo che spesso e volentieri lo ha scalzato via.

Nel finale di stagione però, Diego Godìn è stato senza dubbio uno dei migliori interpreti dell'undici di Antonio Conte. Nonostante ciò la dirigenza interista ha preferito liberarlo a parametro per permettere al Cagliari di ingaggiarlo. Questo il comunicato dei rossoblù sull'arrivo in Sardegna del Faraòn:

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023".