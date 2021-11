UFFICIALE, definite data e sede della Supercoppa Italiana: i dettagli

Ufficiale: sono state definite data e sede della Supercoppa Italiana.

Dopo tanti discorsi fatti in merito alla sede in cui giocare il primo trofeo stagionale, finalmente si è giunti alla conclusione. Inter e Juventus si contenderanno il trofeo mercoledì 12 gennaio 2022 allo stadio San Siro. Una data ufficializzata da parte del sito ufficiale nerazzurro e che è stata decisa di comune accordo dalle due società e dalla Lega Calcio. Per l'Inter sarà l'occasione per poter vincere la sesta Supercoppa della sua storia, dopo le vittorie del 1989, con un 2-0 contro la Sampdoria, quella del 2005 a Torino contro la Juventus per 0-1, quella del 2006 contro la Roma con l'incredibile rimonta per 4-3, quella del 2008 sempre contro la Roma vinta per 8-7 ai calci di rigori, dopo il 2-2 ai tempi supplementari e, infine, quella del 2010, ancora contro la Roma per 3-1.

La squadra nerazzurra arriva a questa partita da campione d'Italia, dopo la vittoria, nella passata stagione, del suo diciannovesimo scudetto con Antonio Conte in panchina che ha interrotto un regno juventino durato ben nove anni. I bianconeri ci arrivano dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, con Andrea Pirlo in panchina. Adesso, per entrambe le squadre, è partito un nuovo corso con due nuovi tecnici, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, che vorranno portare alla vittoria le proprie squadre.

Nelle scorse settimane si è era parlato di una possibile finale in Arabia Saudita, con degli incontri avvenuti proprio sul luogo da parte del presidente della Lega di Serie A, De Siervo, ma alla fine non è stato possibile e si è tornati a rigiocare il trofeo in Italia. Vedremo, il 12 gennaio, quale delle due squadre avrà la meglio, per una sfida che avrà tanto da dire, soprattutto per quanto riguarda il campo.