UFFICIALE: data e ora delle prime due giornate di campionato

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari delle prime due giornate di campionato di Serie A della stagione 2021-2022. In quei turni, l'Inter, che dovrà difendere lo scudetto vinto nella scorsa stagione, se la dovrà vedere contro il Genoa dell'ex Vanheusden in casa e poi in trasferta contro il Verona del neo-allenatore Eusebio Di Francesco.

Ecco gli orari e dove poter vedere le partite:

I giornata: INTER-Genoa, sabato 21 agosto ore 18:30 in diretta su Dazn;

II giornata: Hellas Verona- INTER, venerdì 27 agosto ore 20:45 in diretta su Dazn e Sky.