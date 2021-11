UFFICIALE: Darmian e Ranocchia, verdetto e tempi di recupero

Sospiro di sollievo in casa Inter per Matteo Darmian.

Si temeva una lesione muscolare dopo lo stop contro il Venezia, invece no. Buone notizie per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di lui nella prossima con lo Spezia, ma non così a lungo come sembrava dopo l’infortunio. Da segnalare anche lo stop di Andrea Ranocchia, anche lui sottoposto oggi a esami.

IL COMUNICATO – Questa la nota medica ufficiale: “Esami clinici strumentali per Matteo Darmian e Andrea Ranocchia questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno”, si legge.

TEMPI DI RECUPERO – Niente Spezia mercoledì e Roma sabato per i Darmian (qui il punto della situazione, legata anche a Dumfries) e Ranocchia, che proveranno a tornare col Real Madrid (il 7 dicembre, molto difficile). Complicato il recupero in Champions, non dovessero farcela rientreranno il 12 contro il Cagliari.

DE VRIJ – Giungono novità anche per quanto concerne la situazione di Stefan De Vrij. L’olandese potrà tornare in campo soltanto contro la Roma: il difensore olandese sembra aver smaltito il problema muscolare, infatti, ma con ogni probabilità Inzaghi lo risparmierà contro lo Spezia per averlo al 100% nella doppia sfida contro Mourinho e quella al Real Madrid, che varrà il primo posto nel raggruppamento Champions dei nerazzurri.