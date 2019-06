Ufficiale: cyber tecnologie per le Academy ed il settore giovanile, l’Inter all’avanguardia

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società, l’Inter ha reso noto il nuovo accordo di partnership con SoccerDream per l’ottimizzazione delle metodologie di allenamento nelle Inter Academy e nel settore giovanile in generale.

"FC Internazionale Milano e SoccerDream annunciano la loro partnership per permettere ai giocatori di unirsi alle Inter Academy di tutto il mondo, accedendo alla prima piattaforma di Virtual Reality Soccer Training che permetterà loro di migliorare le loro performance. La connessione tecnica e la condivisione delle metodologie di allenamento tra l'Elite Academy di Milano e gli altri progetti internazionali sono la base della filosofia legata al Settore Giovanile dell'Inter ed è ciò che rende l'Inter unica, facendo di ogni Academy nel mondo un'estensione del Club. Grazie a questa partnership l'Inter potrà usufruire delle ultime tecnologie calcistiche in tutte le aree, dall'intrattenimento alla performance e comprendere attraverso la guida tecnica fornita in loco dagli allenatori dell'Inter Academy, il ruolo crescente che la tecnologia può svolgere nella crescita dei giovani giocatori provenienti da diverse culture sportive per sviluppare le loro abilità calcistiche.

Il software di allenamento SoccerDream VR è stato testato nell'Inter Elite Academy Argentina per verificare il miglioramento dei giocatori U13 da un punto di vista cognitivo, in particolare la loro capacità di posizionarsi al meglio sul campo nelle azioni offensive per supportare il compagno di squadra in possesso della palla. Durante l'allenamento VR, attraverso esercitazioni virtualizzate, il software fornisce loro un feedback in tempo reale per guidare al meglio i giocatori al fine di migliorare i movimenti senza palla.

Dopo un programma di 3 mesi in cui i partecipanti si sono allenati con SoccerDream VR, combinato con il loro regolare allenamento con l'Elite Academy, gli allenatori hanno fornito un riscontro eccezionale sui miglioramenti riscontrati sul campo di calcio reale, decidendo così di continuare a utilizzare SoccerDream. Positivo anche il riscontro dei giocatori che hanno l'opportunità di migliorare divertendosi. Dopo l'esito positivo del test, Inter e SoccerDream annunciano quindi la loro partnership di collaborazione per aiutare sempre più giovani giocatori in tutto il mondo, estendendo l'uso della piattaforma di formazione SoccerDream VR a più Academy e attraverso diversi altri canali straordinari, in continua evoluzione.

Sul progetto si è espresso Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di Inter: "Siamo estremamente entusiasti di essere riusciti ad aprire la strada all'innovazione del calcio verso i giovani giocatori di tutto il mondo e di accrescere la famiglia Inter oltre e attraverso le nostre Academy. Riteniamo che questo tipo di percorsi siano la chiave per coinvolgere le giovani generazioni e il loro modo di interagire con il Club".

Infine, le dichiarazioni di Andreu Bartolí, co-fondatore e CEO di SoccerDream: "La visione e la determinazione dell'Inter nel migliorare continuamente l'interazione con i suoi giovani giocatori e tifosi di tutto il mondo è impressionante. Specialmente il ruolo che la tecnologia avrà in esso. Ecco perché siamo lieti di essere il loro partner strategico in questo progetto".