UFFICIALE: Coppa d'Africa, il verdetto. Kessie, Osimhen e Koulibaly...

UFFICIALE: Coppa d'Africa, nessun rinvio e nessuna cancellazione, anzi. Tutto confermato. Come annunciato dal presidente del Camerun Samuel Eto’o in queste ore, il torneo si giocherà regolarmente in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Una batosta per la lotta Scudetto di Napoli e Milan, specie per pedine come Koulibaly, Kessié o Osimhen che dovranno regolarmente partire.

Lo ha confermato il presidente della CAF Patrice Motsepe dopo l’incontro avvenuto nella capitale Yaoundè con il capo di Stato camerunese Paul Biya: “Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere a Camerun-Burkina Faso. E ci sarò anche il 6 febbraio per consegnare la coppa”.

I tre sovracitati, al pari di un altro perno dei partenopei come Zambo Anguissa, dovrebbero saltare le seguenti partite:

6 gennaio / Milan-Roma; Juventus-Napoli.

9 gennaio / Venezia-Milan; Napoli-Sampdoria.

15 gennaio / Milan-Spezia; Bologna-Napoli.

21 gennaio / Milan-Juventus; Napoli-Salernitana.

6 febbraio / Inter-Milan; Venezia-Napoli.