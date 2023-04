UFFICIALE, cambia ancora la classifica in Serie A: la decisone sulla Juventus

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/04/2023

Ufficiale, cambia ancora la classifica in Serie A. Nella giornata di oggi era attesa la sentenza per quanto riguarda la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus. Proprio in questi minuti, è arrivato il verdetto. Infatti, secondo quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, il Collegio di Garanzia del Coni, ha accolto il ricorso della Juventus a cui sono stati restituiti in punti di penalizzazione.

Adesso, il procedimento, sarà rinviato alla Corte Federale d’Appello che farà un nuovo procedimento da cui si capirà, poi, se potrà cambiare ancora qualcosa in classifica.