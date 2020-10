UFFICIALE: Bastoni negativo al tampone, ma non ci sarà nel derby

"Tampone negativo". Con queste parole Alessandro Bastoni ha annunciato, tramite un post sul suo account Instagram, di essere guarito dal virus SARS-COV-2. Il giovane difensore nerazzurro, risultato positivo al COVID poco più di una settimana fa, ha dunque vinto la sua personale battaglia contro il coronavirus.

Una notizia decisamente positiva ma, tornando all'attualità, Bastoni non sarà comunque tra i nerazzurri convocati da Antonio Conte per il derby di domani sera. Come da protocollo infatti, il difensore dovrà sottoporsi ad una serie di accertamenti prima di poter riprendere l'attività agonistica. Con ogni probabilità il numero 95 interista sarà nuovamente a disposizione per il match di Champions contro il Borussia Mönchengladbach