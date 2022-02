UFFICIALE: Bastoni, l'esito degli esami e i tempi di recupero

Alessandro Bastoni si è infortunato ieri contro la Roma.

Questa mattina il difensore ha fatto subito gli esami, come annunciato dall’Inter: “Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

L’Inter non specifica i tempi di recupero, ma in ogni caso Bastoni è squalificato per le prossime due giornate di campionato contro Napoli e Sassuolo (salvo ricorsi). Il suo obiettivo è provare a esserci settimana prossima in Champions contro il Liverpool, il comunicato dell’Inter non specifica i tempi di recupero ma conferma soltanto il trauma distorsivo alla caviglia, senza quindi ulteriori complicazioni. In ottica di certezze, dovrebbe essere comunque regolarmente in campo il 27 febbraio contro il Genoa, scontata l'eventuale squalifica di due giornate.