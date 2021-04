UFFICIALE - Anche il Milan lascia la Superlega. Il comunicato rossonero

La notizia era nell'aria ma ora è anche arrivata l'ufficialità: il Milan lascia la Superlega. A comunicarlo è stata la società rossonera attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito in cui ha spiegato le motivazioni della decisione:

"Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria. Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni.

Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport.

Continueremo comunque ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio".